В результате теракта в Кабуле погибли девять украинцев - полиция
21.01.2018 18:35
Девять граждан Украины погибли в результате нападения боевиков на отель Intercontinental в столице Афганистана
Фото: скриншот
Полиция Кабула сообщила, что в результате террористической атаки на отель Кабуле погибли девять граждан Украины. Об этом пишет BBC.
Жертвами нападения также стали: один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана. Гражданство еще двух погибших устанавливается.
20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель.
К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков, атаковавших отель. Представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш сказал, что по меньшей мере пять человек были убиты и шесть ранены. Еще 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.
Затем стало известно о 18 погибших.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:36
-
14:05
-
12:48
-
12:15
-
10:45
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 29507
- 28936
- 25373
- 24556
- 23411
Спецпроекты
Новости партнеров