Теракт в Кабуле: погибли двое пилотов украинской авиакомпании

Гибель двоих украинских пилотов подтвердили в афганской авиакомпании, которая нанимала их на работу

Двое украинцев, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле, были пилотами украинской частной авиакомпании "Українські крила". Это подтвердил директор авиакомпании Владимир Костенко Громадському.



Костенко информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов.



Один из пилотов - уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения. Информации о втором пилоте пока нет.



По информации полиции Кабула, среди погибших в результате атаки - девятеро украинцев. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о шести погибших гражданах.