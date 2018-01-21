Теракт в Кабуле: погибли двое пилотов украинской авиакомпании
Двое украинцев, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле, были пилотами украинской частной авиакомпании "Українські крила". Это подтвердил директор авиакомпании Владимир Костенко Громадському.
Костенко информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов.
Один из пилотов - уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения. Информации о втором пилоте пока нет.
По информации полиции Кабула, среди погибших в результате атаки - девятеро украинцев. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о шести погибших гражданах.
20 января вооруженная группа напала в Кабуле на отель. К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков.
Погибли 18 человек, среди которых 14 - иностранцы.
Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Талибан
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