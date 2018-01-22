Все погибшие в Кабуле украинцы работали в афганской авиакомпании

Официально подтверждена гибель вследствие теракта в отеле "Интерконтиненталь" семи граждан Украины, сообщил посол в Таджикистане и Афганистане

В результате нападения боевиков-талибов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли, по подтвержденным данным, семь украинцев, все они работали в одной из авиакомпаний Афганистана. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил украинский посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

"На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть. В Афганистане работает много украинских авиатехников, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле "Интерконтиненталь", - сказал дипломат.

Как отметил Никитюк, в Кабул уже отправился украинский консул, который по прибытии должен выяснить окончательную информацию о количестве погибших и пострадавших украинцев, поскольку в сообщениях афганских СМИ и заявлениях местных властей фигурируют разные цифры.

Также консул должен оформить документы для возвращения тел погибших в Украину и, при необходимости, завершить процесс идентификации, добавил посол.

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20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь". По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.

К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех напавших на отель боевиков.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Талибан.

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