В России собака застрелила охотника из ружья

В результате смертельного инцидента погиб 65-летний мужчина

Вчера, 21 января, в Краснокутском районе Саратовской области РФ произошел несчастный случай со смертельным исходом: собака застрелила охотника из его же ружья. Об этом сообщает сайт Регион 64.

"На охоте 65-летний местный житель выпустил двух собак, которые начали резвиться. В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, приклад которого был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины", - отмечается в сообщении.

Произошел выстрел.

Мужчину с огнестрельным ранением доставили в больницу, где в течение часа он скончался.

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2 декабря 2017 года произошел аналогичный случай: во время охоты собака выстрелила в американца из его же ружья.

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