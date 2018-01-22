Обвинительный акт против Шабунина передают в суд - ЦПК

Дело должно рассматриваться в Днепровском районном суде Киева - по месту инцидента

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину вручили копию обвинительного акта в производстве об избиении журналиста. Об этом сообщает сайт ЦПК.

"Его (Шабунина, ред.) обвиняют в нанесении телесных повреждений средней тяжести журналисту - ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Адвокатам главы ЦПК открыли доступ к 2 томам материалов уголовного производства. "Это означает, что следствие полностью завершено и дело будет передается в суд", - сказала адвокат Шабунина Елена Щербань.

Фото: antac.org.ua

Согласно Уголовному процессуальному кодексу, дело должно рассматриваться в Днепровском районном суде Киева - по месту инцидента.

В ЦПК напомнили, что производство расследовалось около 7 месяцев. По словам адвокатов Шабунина такое время для расследования этой категории дел является слишком большим. Адвокаты утверждают, что следствие не доказало двух ключевых моментов: 1) статуса журналиста у Всеволода Филимоненко и 2) причинно-следственной связи между ударом и травмой последнего.

Напомним, что накануне завершения расследования следствие переквалифицировало дело с ч. 1 ст. 122 (телесные повреждения средней тяжести) на ч. 2 ст 345-1 (насилие в отношении журналиста).

16 августа 2017 года Шабунину объявили о подозрении. Его подозревали в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" Всеволоду Филимоненко, который представлялся журналистом.

В августе Днепровский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде частичного личного обязательства.

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