Под Львовом поймали подозреваемых в контрабанде спиртного мужчин

По словам спикера ГПУ, у "бутлегеров" нашли 80 тонн спирта, 90 тыс бутылок и более 30 тыс поддельных акцизных марок

Во Львовской области полицейские по подозрению в контрабанде задержали шестерых мужчин, у которых нашли 80 тонн спирта, множество бутылок и поддельных акцизных марок. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Для гарантированного прекращения деятельности подозреваемых в контрабанде мужчин прокуроры Львовской области направили в Пустомытовский райсуд и Стрыйский горрайонный суд два обвинительных акта. В них речь идет о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов гослотереи) и ст.204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

"В ходе досудебного расследования установлено, что шесть "поклонников Бахуса и Меркурия" организовали подпольные цеха на территории Львовской области, изготовляли и продавали фальсифицированные алкогольные напитки различных торговых брендов с поддельными марками акцизного налога", - сообщил Лысенко.

Он добавил, что во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 90 тысяч бутылок, ориентировочная стоимость которых составляет более 3 млн грн, более 30 тыс марок акцизного налога, а также 80 тонн спирта. Там же нашли пластиковые емкости, фильтры с колбами для смешивания спиртосодержащих смесей, электронасос, шланги и другое оборудование, с помощью которого и осуществлялось массовое изготовление поддельных алкогольных напитков.

"Бутлегерам" грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до Нового года катера ВМСУ задержали в территориальных водах Украины судно с контрабандой сигарет.

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