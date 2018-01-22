В результате обстрела в Донбассе погиб боец ВСУ - штаб

Боевики продолжают применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения

С начала суток боевики совершили шесть прицельных обстрелов позиций сил АТО, в результате одного из которых погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается в сводке штаба АТО.

Там отметили, что российско-оккупационные группировки продолжают применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения.

На Луганском направлении, недалеко от Троицкого боевики вели огонь из 120-мм минометов. На Светлодарской дуге, в районе населенного пункта Луганское в течение дня оккупанты неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и из 120-ти и 82-мм минометов.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы калибра 82-мм по защитникам Новотроицкого.

В общем, с начала суток агрессор совершил 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ, отметили в штабе.

"В результате одного из вражеских минометных обстрелов, к сожалению, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", - сказано в сообщении.

21 января пассажирский автобус с гражданскими недалеко от пункта пропуска "Еленовка" на временно неподконтрольной территории Донецкой области обстреляли боевики гибридной российской армии, после чего обвинили в этом украинские войска.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.