В результате обстрела в Донбассе погиб боец ВСУ - штаб
С начала суток боевики совершили шесть прицельных обстрелов позиций сил АТО, в результате одного из которых погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается в сводке штаба АТО.
Там отметили, что российско-оккупационные группировки продолжают применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения.
На Луганском направлении, недалеко от Троицкого боевики вели огонь из 120-мм минометов. На Светлодарской дуге, в районе населенного пункта Луганское в течение дня оккупанты неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и из 120-ти и 82-мм минометов.
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы калибра 82-мм по защитникам Новотроицкого.
В общем, с начала суток агрессор совершил 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ, отметили в штабе.
"В результате одного из вражеских минометных обстрелов, к сожалению, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", - сказано в сообщении.
21 января пассажирский автобус с гражданскими недалеко от пункта пропуска "Еленовка" на временно неподконтрольной территории Донецкой области обстреляли боевики гибридной российской армии, после чего обвинили в этом украинские войска.
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