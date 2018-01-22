Вспышка метана на шахте в Донецкой области: 8 пострадавших
8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана в лаве предприятия Шахтоуправление Покровское в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
"8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия "Шахтоуправление "Покровское", - написал он.
Шахтеры, по информации Жебривского, получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу.
Во время аварии в шахте находились 406 человек, непосредственно на аварийном участке - 37, отметил губернатор.
Жебривский сообщил, что все горняки выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:47
-
18:30
-
17:40
-
17:08
-
15:55
Новости партнеров
- 77652
- 32113
- 30033
- 29304
- 28006