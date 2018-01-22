Вспышка метана на шахте в Донецкой области: 8 пострадавших

Шахтеры получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу

8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана в лаве предприятия Шахтоуправление Покровское в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

"8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия "Шахтоуправление "Покровское", - написал он.

Шахтеры, по информации Жебривского, получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу.

Во время аварии в шахте находились 406 человек, непосредственно на аварийном участке - 37, отметил губернатор.

Жебривский сообщил, что все горняки выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия.

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