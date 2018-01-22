Боевики обстреляли подконтрольный им Докучаевск - штаб АТО
Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения неподконтрольный украинской власти город Докучаевск. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
По неподтвержденным данным украинских военных, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения.
"Наши военнослужащие, выполняющие задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра (об этом мы сообщали в вечерней сводке) боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО у Новотроицкого, так и в сторону ими же захваченного Докучаевска", - сказано в сообщении.
"Таким образом, российские наемники в очередной раз создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов", - добавили в штабе.
С начала суток боевики совершили шесть прицельных обстрелов позиций сил АТО, в результате одного из которых погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
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