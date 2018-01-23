ОБСЕ: В Донбассе стороны конфликта готовятся к эскалации

В ОБСЕ заявили, что на всей линии разграничения отмечается невыполнение достигнутых договоренностей

В Донбассе стороны конфликта готовятся к эскалации. Об этом сегодня заявил на брифинге первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во временно-оккупированном Донецке.

"Стороны готовятся к продолжению конфликта и даже к эскалации, а не к его прекращению", - подчеркнул Хуг.

По его словам, ОБСЕ отметила на минувшей неделе увеличение количества нарушений режима прекращения огня. На светлодарском направлении вечером 18 января было зафиксировано 400 взрывов.

"Вместо того, чтобы отводить оружие, мы видим наращивание сил и средств. Везде мы фиксируем новые вырытые траншеи, поскольку стороны буквально и фигурально окапываются", - сказал Хуг.

Первый замглавы ОБСЕ добавил, что на всей линии разграничения отмечается невыполнение достигнутых договоренностей. "Стороны не только не проводят работы по разминированию, они закладывают больше мин, иногда в местах разведения", - отметил Хуг.



Он привел в пример ситуацию во временно оккупированном Петровском, где по данным ОБСЕ есть противотанковые мины, жертвами которых становятся мирные жители.

Фото: скриншот видео

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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