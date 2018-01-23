"Вам здесь не рады": пьяный россиянин с ножом угрожал ОБСЕ

По данным ОБСЕ, инцидент произошел в захваченной гибридными войсками РФ Саханке недалеко от Мариуполя

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили подробности инцидента с участием пьяного россиянина-наемника во временно оккупированном селе Саханке Донецкой области. Об этом сообщили сегодня LIGA.net в пресс-службе миссии.

"20 января, находясь примерно в двух километрах к юго-востоку Саханки в 24 километрах к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели видели автомобиль Лада красного цвета с украинскими номерными знаками", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, проезжая мимо двух припаркованных у обочины автомобилей миссии этот автомобиль разгонялся, пробуксовывая и петляя. Примерно в 40 м от позиции команды миссии автомобиль развернулся и, проехав в направлении автомобилей СММ, остановился в трех метрах от них, перекрывая проезд.

"Водитель был в одежде военного типа со знаками различия ДНР и явно находился в состоянии опьянения. К его поясу был прикреплен нож длиной 12 сантиметров. Он подошел к двум сотрудникам миссии, которые стояли у своих автомобилей, и начал выкрикивать грубые оскорбления в адрес СММ. 20 минут спустя он предъявил команде миссии "идентификационную карточку "ДНР", и заявил, что он русский и что СММ здесь не рады", - подчеркнули в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, после этого он уехал.

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели видели во временно оккупироанном Донбассе знаки отличия страны-агрессора РФ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Хуг о российских военных в Донбассе: Я с ними встречался

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.