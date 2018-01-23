Из Польши выдворяют 62 украинцев за нелегальный труд - СМИ

Против них также будут поданы иски в суд

Пограничная служба Польши заявляет о задержании 62 украинцев, которые якобы нелегально были трудоустроены в Польше, поэтому должны покинуть территорию этой страны. Об этом сообщает Польское радио.

Согласно сообщению, польские пограничники обнаружили, что одно из агентств временной занятости в Люблине нелегально трудоустроило 63 иностранцев, в том числе 62 граждан Украины

По данным польской стороны, они занимались физическим трудом в одной из фирм на территории Люблина. Пограничная служба не раскрыла других подробностей.

"В связи с незаконным трудоустройством пограничная служба выдала административные решения в отношении иностранцев, предписывающие им покинуть территорию Польши", - сказано в сообщении.

Также в Пограничной службе Польши отмечают, что против работодателя и нанятых им иностранцев в суд будут поданы иски. Владельцу агентства занятости грозит штраф в размере до 30 тысяч злотых.

Ранее польский уполномоченный по правам человека Адам Боднар обещал организовать проверку предприятия Lindab под Варшавой, где, возможно, заставляют работников из Украины носить сине-желтую форму.

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