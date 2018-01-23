В Прилуках отключили воду: закрыты школы и детсады

При этом в горсовете призвали местных жителей ограничить слив воды в канализационные системы для эффективной ликвидации аварии

Во вторник, 23 января, в Прилуках Черниговской области как минимум на сутки полностью прекратили водоснабжение, чтобы устранить прорыв коллектора. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Прилук.

Согласно сообщению, на месте аварии будет работать гидродинамическая машина. Для того, чтобы специалисты нашли место прорыва и поставили заглушки, вода будет отсутствовать ориентировочно сутки.

За это время будет максимально осушена канализация и установлены заглушки. Когда будет готова обводная линия труб, водоснабжение включат.

"Если насосы справятся с объемом воды, водоснабжение восстановится, и специалисты продолжат поиск и ремонт разрушенного канализационного коллектора", - сообщили в горсовете.

Местные власти решили приостановить учебный процесс в школах и колледжах до 29 января. В детских садах при необходимости организуют работу дежурных групп.

При этом в горсовете призвали местных жителей ограничить слив воды в канализационные системы для эффективной ликвидации аварии. "На месте аварии, непосредственно в системах, будут работать люди. Их безопасность зависит от сознания всех горожан", - отметили в горсовете Прилук.

Напомним, в 18 по 20 января жители Черкасс были без воды - из-за аварии на водозаборе. Как рассказывали местные жители, все пункты продажи воды были закрыты, а люди растапливали снег. Техническую воду подвозили спасатели.

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