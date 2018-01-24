"Вам не повезло": оккупанты вытесняют жителей Донбасса приезжими

Источники LIGA.net сообщили, что в захваченном гибридными российскими войсками Луганске наемники делают обходы квартир и наводят "справки"

В то время как многие из местных жителей Донецка стараются выехать из зоны временной оккупации, на их место приезжают люди из "депрессивных регионов" страны-агрессора России. Об этом сообщает ресурс Донбасс. Реалии.

"Я знаю несколько подобных семей. Как правило, мужчин отправляют воевать, а их женам и детям тем временем предоставляют жилье. К слову, те, кто приезжает из вымирающих деревень, где нет работы, а "удобства" зачастую находятся на улице, очень рады оказаться в благоустроенном городе с развитой инфраструктурой. Их чаще всего заселяют в бывшие общежития вузов, техникумов и училищ, в построенные еще до войны новостройки, в которые никого не успели заселить раньше. Но, конечно, забирают и квартиры местных жителей", - рассказала дончанка Елена Некрасова, имя которой изменено в целях безопасности.

По ее словам, в 2014 году после смерти ее матери доставшуюся женщине по наследству квартиру занял боевик террористической организации ДНР.

"Сейчас в ней живет какой-то боевик, и я не имею туда доступа. На подъезде поменяли код, я не могла зайти, а когда спросила код у выходящего из подъезда боевика и объяснила, что хочу попасть в квартиру свою, он мне в прямом смысле слова угрожал оружием. У мамы на квартире стояла бронированная дверь, ключ был только у меня. Ее вскрыли. Там оставались семейные реликвии, которые сберегались в семье еще с дореволюционного времени, современная дорогая бытовая техника, ценные вещи. Всего этого меня лишили. Жаловаться никому нельзя, это опасно для жизни. Некоторые люди, которые задавали вопросы, на каком основании у них забрали жилье, просто исчезали, и их никто не находил", - отметила она.

Луганчанка Татьяна, которая смогла выехать с оккупированной территории и сейчас проживает у дочери в Нью-Йорке, сообщила, что ее дом также пытались "отжать" боевики.

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"Незадолго до так называемого переворота мне позвонила соседка из Луганска, которая присматривает за нашим домом, и рассказала, что к ней приходил участковый. Он интересовался нашим домом, поскольку узнал от квартальной (выборная должность, аналог ЖЭКа для домов частного сектора, - ред.), что мы сейчас в США и жилье пустует. Участковый признал, что должен переписать все пустующие дома на участке, в которые, как он заявил, будут "размещать командировочных". Соседка ответила, что в нашем доме будет жить ее сын с невесткой. Пока они не трогают наше жилье, но никто не знает, что будет завтра", - добавила Татьяна.

По информации нескольких источников LIGA.net в городе, так называемые участковые делают обходы жилых многоэтажных домов. "Бабушки на лавочках любезно им все рассказывают, кто, где живет или выехал, они же по форме, боятся", - сказала луганчанка Марина.

Другой источник в городе добавил, что в дом его родственников заселился недавно "офицер РФ". "Знакомая рассказала, что российский наемник доволен условиями проживания. Он, поиздевавшись, передал: Вам не повезло. Хорошо тут у Вас (в Луганске, - ред.), чисто и уютно", - добавил LIGA.net местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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