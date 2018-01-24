Под Одессой поезд столкнулся с пассажирским автобусом: фото
Сегодня утром, 24 января, в городе Черноморск на территории морского торгового порта поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
В результате происшествия пострадали люди в салоне автобуса.
"Произошло столкновение между товарным поездом и автобусом, который перевозил людей. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек", - пишут правоохранители.
Пятерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, одного травмированного госпитализировали.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Также сегодня, 24 января, в Чернигове маршрутка столкнулась с троллейбусом: травмированы 12 человек. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением.
Смотрите также: На переезде под Киевом авто едва не столкнулось с поездом: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:17
-
14:06
-
13:32
-
13:06
-
12:00
Новости партнеров
- 56581
- 36999
- 32186
- 29597
- 25321