Под Одессой поезд столкнулся с пассажирским автобусом: фото

Дорожно-транспортное происшествие случилось в морском порту Черноморска

Сегодня утром, 24 января, в городе Черноморск на территории морского торгового порта поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В результате происшествия пострадали люди в салоне автобуса.

"Произошло столкновение между товарным поездом и автобусом, который перевозил людей. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек", - пишут правоохранители.

Пятерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, одного травмированного госпитализировали.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Также сегодня, 24 января, в Чернигове маршрутка столкнулась с троллейбусом: травмированы 12 человек. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением.

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