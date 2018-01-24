Женщине-информатору боевиков из Сартаны дали 3,5 года тюрьмы

В течение июля-августа 2015 женщина собирала сведения о дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВСУ, и передавала их террористам

К трем с половиной годам лишения свободы приговорена женщина-информатор боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение июля-августа 2015 жительница поселка Сартана, недалеко от Мариуполя, собирала сведения о дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВСУ. Полученную информацию женщина по телефону передавала террористам.

В августе 2015 сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту жительства.

Ильичевский райсуд Мариуполя признал задержанную виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления помещений, транспорта, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также осуществление иных действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Харьковской области боевика террористической организации ЛНР.

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