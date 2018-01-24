Тишина продлилась в Донбассе больше полутора суток - штаб

На Донецком направлении боевики применили запрещенные минскими соглашениями минометы

После полутора суток перемирия в Донбассе боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"На Донецком направлении враг применил минометы на Приазовье. Из временно неподконтрольной украинскому правительству Саханки противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по нашим опорным пунктам у Лебединского", - говорится в сообщении.

На других направлениях обстрелов не зафиксировано.

Как отметили в штабе АТО, подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что отсутствие обстрелов в зоне боевых действий в Донбассе за прошедшие сутки продемонстрировало возможность достижения устойчивого мира при наличии политической воли.

В МИД тишину в Донбассе считают уловкой оккупантов для того, чтобы "создать картинку" во время визита в Украину спецпредставителя США. "Никаких нарушений прекращения огня на Донбассе 23 января, пока Курт Волкер находится в Украине", - написала у себя в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца, добавив, что это является свидетельством того, что "каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет обмануть всех".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.