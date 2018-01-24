Пожар в Виктории: экс-директора оставили под арестом
Апелляционный суд Одесской области отказался смягчать меру пресечения Петросу Саркисяну, бывшему директору детского лагеря "Виктория", где в результате пожара погибли трое детей. Об этом сообщает Радио Свобода.
Защита сослалась на проблемы с сердцем у Саркисяна и его положительную характеристику и просила изменить меру пресечения из пребывания в СИЗО на домашний арест.
Представитель прокуратуры заверил, что подсудимому могут предоставить необходимую помощь и в СИЗО.
13 января Саркисян после решения суда о продлении ареста заявил, что объявляет голодовку в знак протеста.
Прокуратура подозревает директора лагеря в халатности.
Следствие рассматривает четыре версии пожара в лагере, где в сентябре 2017 года погибли трое детей: поджог, разогретый предмет, возникновение пожара от открытого огня или короткое замыкание.
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