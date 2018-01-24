Пожар в Виктории: экс-директора оставили под арестом

Защита просила изменить пребывание под стражей на домашний арест, аргументируя это проблемами с сердцем у экс-директора лагеря

Апелляционный суд Одесской области отказался смягчать меру пресечения Петросу Саркисяну, бывшему директору детского лагеря "Виктория", где в результате пожара погибли трое детей. Об этом сообщает Радио Свобода.

Защита сослалась на проблемы с сердцем у Саркисяна и его положительную характеристику и просила изменить меру пресечения из пребывания в СИЗО на домашний арест.



Представитель прокуратуры заверил, что подсудимому могут предоставить необходимую помощь и в СИЗО.



13 января Саркисян после решения суда о продлении ареста заявил, что объявляет голодовку в знак протеста.