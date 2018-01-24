USD:  28.65  28.90   EUR:  35.04  35.59  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Пожар в Виктории: экс-директора оставили под арестом

24.01.2018 23:52
Защита просила изменить пребывание под стражей на домашний арест, аргументируя это проблемами с сердцем у экс-директора лагеря
Пожар в Виктории: экс-директора оставили под арестом
Петрос Саркисян (фото - Думская)

Апелляционный суд Одесской области отказался смягчать меру пресечения Петросу Саркисяну, бывшему директору детского лагеря "Виктория", где в результате пожара погибли трое детей. Об этом сообщает Радио Свобода.

Защита сослалась на проблемы с сердцем у Саркисяна и его положительную характеристику и просила изменить меру пресечения из пребывания в СИЗО на домашний арест.

Представитель прокуратуры заверил, что подсудимому могут предоставить необходимую помощь и в СИЗО.

13 января Саркисян после решения суда о продлении ареста заявил, что объявляет голодовку в знак протеста.

Прокуратура подозревает директора лагеря в халатности. 

Следствие рассматривает четыре версии пожара в лагере, где в сентябре 2017 года погибли трое детей: поджог, разогретый предмет, возникновение пожара от открытого огня или короткое замыкание.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 