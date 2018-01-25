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Во Львове столкнулись микроавтобус и маршрутка: есть пострадавшие

25.01.2018 00:58
Предварительно, пострадали трое пассажиров маршрутки
Во Львове столкнулись микроавтобус и маршрутка: есть пострадавшие
Фото: управление Нацполиции

В среду, 24 января, во Львове столкнулись маршрутка и микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции. 

ДТП произошло на улице Шевченко. Столкнулись грузовой микроавтобус Мерседес и автобус Газель, который ездит по маршруту №131. 

Предварительно, пострадали трое пассажиров маршрутки. Их госпитализировали. Уточняется количество травмированных и обстоятельства инцидента.

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Фото: Варта 1

Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела. 

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