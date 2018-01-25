Во Львове столкнулись микроавтобус и маршрутка: есть пострадавшие
25.01.2018 00:58
Предварительно, пострадали трое пассажиров маршрутки
Фото: управление Нацполиции
В среду, 24 января, во Львове столкнулись маршрутка и микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции.
ДТП произошло на улице Шевченко. Столкнулись грузовой микроавтобус Мерседес и автобус Газель, который ездит по маршруту №131.
Предварительно, пострадали трое пассажиров маршрутки. Их госпитализировали. Уточняется количество травмированных и обстоятельства инцидента.
Фото: Варта 1
Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела.
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