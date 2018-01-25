При переправе на лодке через Южный Буг погибли две девушки
В Николаевской области погибли две 20-летние девушки при попытке на лодке перебраться через Южный Буг. Об этом сообщает ТСН.
Муж одной из девушек успел вытащить их из ледяной воды, но потерял сознание и не смог им помочь.
Инцидент произошел в селе, где постоянно на лодке перебираются с одного берега на другой. В темное время суток в лодке плыли три человека - две девушки и мужчина - они добирались в свое село с продуктами к новоселью. Лодка начала тонуть, когда она была в 15 метрах от берега. Все трое в зимней одежде пошли под воду.
Родственники начали искать пропавших, в воде они увидели огоньки - это был телефон мужчины. Его нашли на берегу замерзшим и без сознания. Позже он рассказал, что вытащил девушек, но потом потерял сознание и ничего не помнит.
Одну девушку нашли в камышах, а вторая прошла полторакилометра от реки, но за 30 метров до ближайшего дома упала и умерла.
По словам местных жителей, другого сообщения с их селом, кроме переправы на лодке, нет.
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