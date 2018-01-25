Минобороны вернуло себе через суд почти 31 млн грн за бронезащиту

Несмотря на то, что операции по снабжению касками и бронежилетами в период АТО освобождались от НДС, поставщик продавал их с учетом сумм этого налога

Суд защитил имущественные интересы Минобороны при закупке бронежилетов и касок для ВСУ в 2014 году, обязав предприятие-поставщика ТЕМП-3000 вернуть ведомству 30,7 млн грн. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"По результатам переговорной процедуры закупок оборонным ведомством в мае-октябре 2014 года с ООО НПП ТЕМП-3000 заключен ряд договоров поставки бронежилетов и касок для нужд украинской армии. Несмотря на дополнения в Налоговый кодекс об освобождении на период АТО операций по поставке таких спецсредств защиты для ВСУ от обложения налогом на добавленную стоимость по ставке 20%, их цена поставщиком безосновательно определялась с учетом сумм НДС", - объяснил он.

Таким образом, Минобороны при закупках переплатило почти 31 млн грн в качестве НДС.

Как пишет Лысенко, 25 октября 2017 года суд незаконно отказал Минобороны в удовлетворении иска, однако 22 января Киевский апелляционный хозсуд отменил это решение как незаконное. Было принято новое решение - иск удовлетворен, а с ТЕМП-3000 взыскали в пользу оборонного ведомства упомянутые суммы.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами военных прокуроров, что цена бронежилетов и касок с учетом налога на добавленную стоимость для нужд украинской армии была определена вопреки требованиям законодательства", - подчеркнул спикер ГПУ.

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