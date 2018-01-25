В Румынии задержали экс-гендиректора Укрспирта - ГПУ
Бывшего генерального директора госпредприятия Укрспирт Михаила Лабутина, который скрывался под другим именем, задержали в Румынии по подозрению в причастности к убийству и готовят к экстрадиции в Украину. Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.
"Лабутин был задержан в декабре. Сработала оперативная информация спецслужб, которая была удачно реализована благодаря хорошему сотрудничеству Генпрокуратуры с румынскими коллегами и поддержке нашего посла в Румынии", - сказал он.
По словам Енина, сейчас идет процедура экстрадиционной проверки.
Он уточнил, Лабутина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство), ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов) УК.
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