Экс-гендиректор Укрспирта готовил покушение на Авакова - ГПУ

Преступная организация, которой якобы руководил Лабутин, причастна к ряду покушений на убийство, сообщили в Генпрокуратуре

Задержанный в Румынии экс-гендиректор ГП Укрспирт Михаил Лабутин подозревается в подготовке покушения на главу МВД Арсена Авакова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она называет Лабутина руководителем преступной организации, которая подозревается в совершении ряда тяжких преступлений, среди которых: умышленное убийство 30 мая 2017 года советника директора ГП Укрспирт; покушение на умышленное убийство 29 марта 2017 года заместителя руководителя ГП Укрспирт; покушение на умышленное убийство 1 мая 2017 года президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23 июня 2017 года частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства.

"Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова", - написала Сарган.

По ее словам, Лабутин также подозревается в растрате денежных средств ГП Укрспирт на общую сумму более 261 млн грн. и совершении других преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 345 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК.

Сарган также сообщила о задержании 19 декабря 2017 года еще шестерых активных участников преступной организации и проведении более 60 обысков в разных регионах Украины. Всех задержанных взяли под стражу без определения размера залога. Еще одного организатора преступной группировки объявили в международный розыск.

Напомним, бывшего генерального директора госпредприятия Укрспирт Михаила Лабутина, который скрывался под другим именем, задержали в Румынии по подозрению в причастности к убийству и готовят к экстрадиции в Украину.

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