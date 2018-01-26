В подпольном цеху Львова подделывали кофе известной марки - фото

Фальсификат продавали на оптовых рынках, в торговых точках, а работа проводилась через интернет

Во Львове работники правоохранительных органов обнаружили и прекратили деятельность мощного мини-цеха по изготовлению поддельного кофе известного производителя. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.



"Работники правоохранительных органов получили информацию о том, что на Львовщине действует разветвленная сеть сбыта фальсифицированного кофе известного товаропроизводителя. В ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена личность организатора подпольного "бизнеса", место расположения мини-завода по изготовлению кофе, а также каналы сбыта фальсификата", - говорится в сообщении.



Также сказано, что в организации работы цеха подозревается 45-летний львовянин, который, по информации правоохранителей, разместил завод в собственном домохозяйстве на втором этаже здания, куда попасть можно было только на лифте.



На заводе производили около тысячи пачек кофе в сутки. Фальсифицированная продукция продавалась через подставных лиц в другом регионе Украины, а распространялась она с помощью интернета на оптовых рынках Львова, в сети небольших торговых заведений.



Организатору грозит штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.



Отмечается, что представители торгового знака кофе в Украине подтвердили причинение им значительных убытков от незаконного производства фальсифицированного кофе.



















Фото: www.facebook.com/MVS.LVIV



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