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Крушение вертолета в Кременчуге: в ГСЧС уточнили количество жертв

26.01.2018 02:48
Все находившиеся на борту вертолета погибли
Крушение вертолета в Кременчуге: в ГСЧС уточнили количество жертв
Фото: www.dsns.gov.ua
Во результате падения вертолета Ми-8 частной авиакомпании Украинские вертолеты погибли четыре члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". В 19:35 пожар локализован", - говорится в сообщении.

Спасатели заявили, что в результате крушения вертолета погибли четыре человека.

Пожар тушили шесть единиц техники и 25 пожарных.
Фото: www.dsns.gov.ua

Ранее пресс-секретарь ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко опровергла информацию о том, что перед падением вертолет задел телевышку.

Вчера, 25 января, в Кременчуге Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого, по предварительной информации, находились от трех до четырех человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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