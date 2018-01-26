Крушение вертолета в Кременчуге: в ГСЧС уточнили количество жертв
26.01.2018 02:48
Все находившиеся на борту вертолета погибли
Фото: www.dsns.gov.ua
Во результате падения вертолета Ми-8 частной авиакомпании Украинские вертолеты погибли четыре члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". В 19:35 пожар локализован", - говорится в сообщении.
Спасатели заявили, что в результате крушения вертолета погибли четыре человека.
Пожар тушили шесть единиц техники и 25 пожарных.
"25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". В 19:35 пожар локализован", - говорится в сообщении.
Спасатели заявили, что в результате крушения вертолета погибли четыре человека.
Пожар тушили шесть единиц техники и 25 пожарных.
Фото: www.dsns.gov.ua
Ранее пресс-секретарь ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко опровергла информацию о том, что перед падением вертолет задел телевышку.
Ранее пресс-секретарь ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко опровергла информацию о том, что перед падением вертолет задел телевышку.
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