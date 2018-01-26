СБУ предотвратила заказное убийство директора КП в Харькове - СМИ

Силовики инсценировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице

В Харькове сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство директора одного из коммунальных предприятий. Об этом сообщил начальник пресс-службы СБУ в Харьковской области полковник Владислав Абдула, передает Укринформ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная жительница подыскивает в криминальной среде исполнителя для совершения убийства бывшего мужа своей дочери. За совершение этого преступления женщина предлагала денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Заказчица поставила задачу выдать убийство за естественную смерть, например от остановки сердца", - сообщил он.



По словам Абдулы, женщина хотела убить его из-за мести и чтобы "вместе с дочкой завладеть наследством мужа".



"Сотрудники СБУ инсценировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Организатор преступления задержана при окончательном расчете с "исполнителем", - добавил пресс-секретарь.



Он отметил, что открыто уголовное производство по статье за умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Отмечается, что утром 25 января в соцсети появилось сообщение о внезапной смерти от инфаркта директора харьковского КП Горэлектротранссервис Владислава Васенко.



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