За сутки в Донбассе ранены двое военных: карта боев

Под Новотроицким боевики применили 120-мм минометы

За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Во время выполнения боевых задач получили ранения двое военнослужащих. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и оказали необходимую медпомощь.

На донецком направлении противник применил 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Новотроицкого. На Приазовье враг вел огонь из 82-мм минометов возле Павлополя, а из гранатометов разных видов обстрелял защитников Водяного.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с полицией блокировали в Павлограде поступление оружия и боеприпасов из Донбасса.

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