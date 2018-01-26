За сутки в Донбассе ранены двое военных: карта боев
За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Во время выполнения боевых задач получили ранения двое военнослужащих. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и оказали необходимую медпомощь.
На донецком направлении противник применил 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Новотроицкого. На Приазовье враг вел огонь из 82-мм минометов возле Павлополя, а из гранатометов разных видов обстрелял защитников Водяного.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с полицией блокировали в Павлограде поступление оружия и боеприпасов из Донбасса.
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