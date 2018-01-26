В Донбассе боевики устанавливают ложные таблички о минах - ИС

По данным военных экспертов, ложные таблички о якобы минировании боевики используют, чтобы ограничить передвижение ОБСЕ

Боевики устанавливают ложные таблички о минировании для ограничения перемещения наблюдателей по временно оккупированной части Донбасса. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"Для ограничения перемещения представителей миссии ОБСЕ, прежде всего в районах, где террористы оборудуют новые позиции, на маршруте их движения противником устанавливаются ложные таблички о минировании местности", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, с целью не допустить фиксации ОБСЕ фактов нарушения минских договоренностей пророссийские наемники также ввели ограничения на перемещение военной техники вблизи линии разграничения в дневное время. "Приняты меры по проведению дополнительных мероприятий по маскировке", - говорится в сообщении.

19 ноября первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели зафиксировали масштабное количество новых траншей вдоль линии разграничения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: На разминирование Донбасса понадобится 10-15 лет - эксперты

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.