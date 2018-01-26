"Мог быть кто-то еще": Луценко рассказал о версиях по Ноздровской

Прорабатывается также версия, что во время убийства главный подозреваемый - которым следствие считает Юрия Россошанского - мог быть не один

В расследовании убийства юриста Ирины Ноздровский есть некоторые неясные моменты, хотя в целом факты указывают на то, что преступление осуществил главный подозреваемый по этому делу Юрий Россошанский. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет газета Сегодня.

Ранее дочь убитой, Анастасия Ноздровская, заявляла, что следствие рассматривает якобы лишь главную версию с Россошанским, отбрасывая другие. Отвечая на вопрос, верит ли он сам в то, что Ирину Ноздровскую убил отец осужденного убийцы ее сестры, глава ГПУ отметил, что на это указывают многие доказательства.

"Один из фактов в том, что под ногтями убитой на правой руке были следы ДНК другой личности. И эти следы совпадают с ДНК нынешнего подозреваемого. А у него на лбу следы, идентичные тем, которые оставлены ногтями человеческой руки. Факт второй: найден нож, по сути, садовая заточка, на котором есть следы ДНК жертвы. Кроме того, есть ряд свидетельских показаний, и сам подозреваемый рассказал и показал все, что произошло - когда и где", - рассказал он.

По словам Луценко, сейчас в ГПУ ждут ответа экспертизы на вопрос, можно ли считать найденный пепел остатками сожженной одежды жертвы.

"Также разыскиваем следы крови по пути следования подозреваемого с жертвой, указанного им, хотя экспертиза говорит, что кровь в основном пошла внутрь ее тела", - отметил он.

Генпрокурор видит "некоторые неясности" в том, что убийца якобы действовал один. "Неправда, что физическое состояние подозреваемого не давало ему возможности перенести труп одному. Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более, что под другими ногтями погибшей есть следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем", - уточнил он.

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1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Согласно экспертизе, смерть наступила за двое-трое суток до того, как нашли тело. 8 января Юрию Россошанскому (отец осужденного убийцы сестры Ноздровской) объявили подозрение по статье "умышленное убийство", его арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

Адвокаты Анастасии Ноздровской (дочь убитой) считают, что следствие игнорирует других лиц в качестве подозреваемых, и заявляют о слежке за собой. Они не исключают, что Россошанский мог взять на себя чужую вину.

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