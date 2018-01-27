В полицию сообщили о заминировании Одесского горсовета

После эвакуации из здания и проверки никакой взрывчатки в горсовете не нашли

Сегодня полиция проверяла здание Одесского городского совета на Думской площади из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в области.



Из здания эвакуировали 60 человек.



На месте работали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

После проверки никаких взрывных устройств или веществ не нашли.

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