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В полицию сообщили о заминировании Одесского горсовета

27.01.2018 15:12
После эвакуации из здания и проверки никакой взрывчатки в горсовете не нашли
В полицию сообщили о заминировании Одесского горсовета
Фото: Фото: 7kanal.com.ua

Сегодня полиция проверяла здание Одесского городского совета на Думской площади из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в области.

Из здания эвакуировали 60 человек. 

На месте работали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

После проверки никаких взрывных устройств или веществ не нашли.

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