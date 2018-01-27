В полицию сообщили о заминировании Одесского горсовета
27.01.2018 15:12
После эвакуации из здания и проверки никакой взрывчатки в горсовете не нашли
Фото: Фото: 7kanal.com.ua
Сегодня полиция проверяла здание Одесского городского совета на Думской площади из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в области.
Из здания эвакуировали 60 человек.
На месте работали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
После проверки никаких взрывных устройств или веществ не нашли.
Читайте также: Житель Молдовы получил три года за "минирование" вокзала в Киеве
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:59
-
вчера
19:15
-
вчера
17:54
-
вчера
17:39
-
вчера
16:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 44757
- 36014
- 34393
- 21251
- 15600
Спецпроекты
Новости партнеров