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Украинцы не пострадали в теракте в Кабуле - МИД

27.01.2018 15:36
Предварительно, украинцев нет среди жерт и пострадавших сегодня в Кабуле
Украинцы не пострадали в теракте в Кабуле - МИД
Фото: ToloNews

По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате сегодняшнего теракта в Кабуле. Об этом сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

Сегодня в столице Афганистана недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв

Предварительно, погибли 40 человек. Ответственность за теракт взяли на себя террористы Талибана. 

Неделю назад, 20 января на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле напали вооруженные люди. По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев. Среди них - семеро украинцев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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