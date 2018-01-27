Украинцы не пострадали в теракте в Кабуле - МИД
27.01.2018 15:36
Предварительно, украинцев нет среди жерт и пострадавших сегодня в Кабуле
Фото: ToloNews
По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате сегодняшнего теракта в Кабуле. Об этом сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.
Сегодня в столице Афганистана недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв.
Предварительно, погибли 40 человек. Ответственность за теракт взяли на себя террористы Талибана.
Неделю назад, 20 января на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле напали вооруженные люди. По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев. Среди них - семеро украинцев.
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