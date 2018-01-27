Смертельное ДТП в Киеве: сотрудника МВД оставили под арестом

Администратор регионального сервисного центра МВД имеет статус подозреваемого в деле о ДТП на столичной улице Стеценко в ноябре 2017 года

Сотрудник сервисного центра МВД, имеющий статус подозреваемого в деле о смертельном ДТП на улице Стеценко в Киеве, останется под стражей. Такое решение вынес столичный Апелляционный суд, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

"Апелляционный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил без изменений безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для 35-летнего сотрудника регионального сервисного центра МВД, совершившего смертельное ДТП на улице Стеценко в Киеве", - говорится в сообщении.

13 ноября 2017 года в столице администратор сервисного центра МВД, находясь за рулем Mazda 7 в нетрезвом состоянии, по версии следствия, не справился с управлением и врезался в автомобили Mitsubishi и Nissan. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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