В Донбассе от пули снайпера боевиков погиб военный

Вражеский снайпер обстрелял позиции ВСУ вблизи Верхнеторецкого Донецкой области

В субботу, 27 января, вблизи Верхнеторецкого Донецкой области от пули снайпера пророссийских боевиков погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что сегодня российско-террористические войска обстреляли позиции ВСУ в Донбассе один раз.

"На донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, несовместимое с жизнью ранение получил военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.

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21 января 2018 года недалеко от пункта пропуска Еленовка на временно неподконтрольной территории Донецкой области боевики гибридной армии РФ обстреляли пассажирский автобус с гражданскими лицами.

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