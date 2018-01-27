В Донбассе от пули снайпера боевиков погиб военный
В субботу, 27 января, вблизи Верхнеторецкого Донецкой области от пули снайпера пророссийских боевиков погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что сегодня российско-террористические войска обстреляли позиции ВСУ в Донбассе один раз.
"На донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, несовместимое с жизнью ранение получил военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.
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21 января 2018 года недалеко от пункта пропуска Еленовка на временно неподконтрольной территории Донецкой области боевики гибридной армии РФ обстреляли пассажирский автобус с гражданскими лицами.
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