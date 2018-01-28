ОБСЕ: На форме боевиков зафиксированы повязки военных РФ при СЦКК

В декабре 2017 года страна-агрессор Россия заявила, что отзывает своих военных из Совместного центра контроля и координации в Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что у боевика террористической организации ЛНР видели нарукавную повязку, которую носили военные страны-агрессора Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации. Об этом сообщили LIGA.net сегодня в пресс-службе миссии.

"Находясь на блокпосте боевиков к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска, - ред.), наблюдатели разговаривали с членом ЛНР, у которого была такая же нарукавная повязка, как и те, которые носили офицеры Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации (СЦКК, - ред.)", - отметили в пресс-службе.

Ночью 26 января, осуществляя наблюдение на восточной окраине Станицы Луганской, команда СММ слышала очередь из крупнокалиберного пулемета в 8 км к юго-востоку по оценке, за пределами участка разведения.

"Во второй половине дня 26 января с той же позиции наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения в 5 км к юго-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения)", - уточнили в пресс-службе.

18 декабря 2017 года Россия заявила, что отзывает своих военных из СЦКК в Донбассе. Страна-оккупант также обвинила Украину в "создании серьезных трудностей в работе центра". На следующий день украинские и российские офицеры СЦКК покинули временно оккупированные районы Донбасса.

20 декабря президент Петр Порошенко предложил заменить россиян в СЦКК представителями Германии и Франции.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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