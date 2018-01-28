В Сумской области на охоте застрелили замглавы Лебединской РГА
В Сумской области во время охоты сегодня, 28 января, застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого. Об этом LIGA.net сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.
По ее словам, информация о том, что во время охоты в лесном массиве погиб 60-летний мужчина поступила отделение полиции в 10:38.
Инцидент произошел возле села Московский Бобрик Лебединского района.
"Погибшим оказался замглавы Лебединской райгосадминистрации, депутат райсовета. Устанавливаются все причины, опрашиваются люди, которые были с ним на охоте", - сказала Биганова.
Она уточнила, что открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (убийство), в рамках которого устанавливаются все детали инцидента, однако не исключается версия несчастного случая.
"На месте сейчас до сих пор работает следственно-оперативная группа", - отметила Биганова.
25 октября 2017 года возле села Орищи Иваничевского района Волынской области 60-летний житель Луцка, который на охоте по неосторожности застрелил 43-летнего местного жителя, уведомлен о подозрении.
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