В Сумской области на охоте застрелили замглавы Лебединской РГА

По данным областной полиции, погибшим оказался 60-летний заместитель главы Лебединской райгосадминистрации

В Сумской области во время охоты сегодня, 28 января, застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого. Об этом LIGA.net сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее словам, информация о том, что во время охоты в лесном массиве погиб 60-летний мужчина поступила отделение полиции в 10:38.

Инцидент произошел возле села Московский Бобрик Лебединского района.

"Погибшим оказался замглавы Лебединской райгосадминистрации, депутат райсовета. Устанавливаются все причины, опрашиваются люди, которые были с ним на охоте", - сказала Биганова.

Она уточнила, что открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (убийство), в рамках которого устанавливаются все детали инцидента, однако не исключается версия несчастного случая.

"На месте сейчас до сих пор работает следственно-оперативная группа", - отметила Биганова.

25 октября 2017 года возле села Орищи Иваничевского района Волынской области 60-летний житель Луцка, который на охоте по неосторожности застрелил 43-летнего местного жителя, уведомлен о подозрении.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



