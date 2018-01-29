В Николаеве в квартире нашли мертвыми двух взрослых и ребенка
29.01.2018 09:33
Тела трех человек были найдены в квартире жилого дома 28 января; причина их гибели устанавливается, сообщили в ГСЧС
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine
В Николаеве в квартире нашли тела трех погибших человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Тела были найдены в квартире жилого дома по улице Чкалова в воскресенье, 28 января, около 14:00. Погибли двое взрослых и девятилетний ребенок, сообщили в ГСЧС.
"Причина гибели устанавливается. Признаков пожара нет", - говорится в сообщении.
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30 декабря 2017 года в Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибла семья из шести человек - родители и их четверо несовершеннолетних детей.
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