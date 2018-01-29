Взрыв у магазина в Харькове: пострадали женщина и ребенок

В больницу доставлены 53-летняя женщина и двухлетний мальчик; по предварительной информации, взорвалась граната

В Харькове у магазина произошел взрыв, пострадали женщина и малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Информацию о взрыве возле одного из магазинов по улице Клочковской полицейские получили сегодня утром, около 09:30.

В результате происшествия госпитализированы 53-летняя женщина с предварительным диагнозом "рваная рана бедра" и двухлетний мальчик с рваной раной правой надбровной области.

На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Об открытии уголовного производства и правовой квалификации происшествия в полиции пока не сообщают. Также пока ничего неизвестно об источнике взрыва.

Позднее начальник полиции Харьковской области Олег Бех сообщил, что, по предварительным выводам специалистов, взорвалась граната направленного действия. По его словам, пострадавшая женщина, закончив уборку в аптеке, возле которой произошел взрыв, спускалась с внуком по лестнице вниз и увидела большой пакет.

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"Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше, подошла к этому пакету. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее из рук, после чего произошел взрыв", - цитирует Беха общественное телевидение Харькова.

16 января 2018 года в Покровском районе Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина.

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