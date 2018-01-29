Воздушные Силы получили новую бригаду тактической авиации
В начале 2018 года в Воздушных Силах стало на одну бригаду тактической авиации больше. Об этом сообщила пресс-служба командования ВС ВСУ в Facebook.
"1 января 2018 года произошло переформирование одной из старейших авиационных частей Воздушных Сил - истребительной авиационной эскадрильи, дислоцированной в пгт. Озерное Житомирской области. Она стала бригадой тактической авиации. Ранее часть уже имела такой статус, пока в конце концов в процессе сокращения не была переформирована в отдельную авиаэскадрилью", - пояснили в Минобороны.
В первые годы независимости Украины авиаполк нес боевое дежурство в системе ПВО на самолетах МиГ-23МЛД, однако позднее его летном и инженерно-техническому составу пришлось переучиваться на МиГ-29 и Су-27.
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"С начала проведения АТО заводы сдают по несколько самолетов в месяц. К тому же, не только капитально отремонтированные, но и модернизированные. За два последних года ВС получили более 60 летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Озерное и военный аэродром:
По данным Минобороны, ближайшими задачами на 2018-2020 годы является восстановление авиапарка и аэродромной инфраструктуры, а также поэтапное наращивание боеспособности военной авиации.
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