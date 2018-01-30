Смерть курсанта в Харькове: Минобороны проводит расследование
Министр обороны Степан Полторак поручил военной службе правопорядка и главной инспекции Министерства обороны провести служебное расследование по факту гибели курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Указанным подразделениям поручено тщательно проверить состояние воинской дисциплины, организации учебного процесса и условий прохождения службы курсантами данного военного учебного заведения", - отметили в пресс-службе.
29 января сообщалось, что в Харьковском национальном университете Воздушных Сил от огнестрельного ранения погиб курсант.
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