Смерть курсанта в Харькове: Минобороны проводит расследование

Вчера в Харьковском национальном университете Воздушных Сил от огнестрельного ранения погиб курсант

Министр обороны Степан Полторак поручил военной службе правопорядка и главной инспекции Министерства обороны провести служебное расследование по факту гибели курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Указанным подразделениям поручено тщательно проверить состояние воинской дисциплины, организации учебного процесса и условий прохождения службы курсантами данного военного учебного заведения", - отметили в пресс-службе.

29 января сообщалось, что в Харьковском национальном университете Воздушных Сил от огнестрельного ранения погиб курсант.

Читайте также: Самоубийство курсанта в Харькове: отец заявил об убийстве сына

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.