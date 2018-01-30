Трагедия в Княжичах: отменен домашний арест главы угрозыска Киева

Печерский суд отпустил начальника уголовного розыска столичной полиции Леонида Куряту под личное обязательство

Печерский райсуд Киева отменил домашний арест для начальника уголовного розыска полиции Киева Леонида Куряты, который фигурирует в деле о смертельной перестрелке в Княжичах Киевской области, и отпустил его под личное обязательство. Соответствующее определение суда от 23 января 2018 года опубликовано в Едином реестре судебных решений.

В тексте документа не указана фамилия подозреваемого, однако на основе изложенных в нем фактов можно сделать вывод, что речь идет о Куряте.

Согласно определению, прокуроры просили суд продлить полицейскому домашний арест, поскольку предыдущий срок меры пресечения истекал 26 января 2018 года, а срок досудебного расследования по делу Княжичей продлен до 28 февраля этого года.

В своем ходатайстве сторона обвинения отмечала, что подозреваемый, "обладая компрометирующими сведениями на лиц из преступной среды, может незаконно влиять на свидетелей, потерпевших, других подозреваемых с целью склонения последних к отказу давать показания или давать ложные показания".

По мнению прокуроров, Курята может организовать "подделку и уничтожение документов, вещественных доказательств", а также, "владея методами и приемами оперативно-розыскной деятельности, имеющимися материальными ресурсами, может скрываться от органов досудебного расследования и суда".

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Наличие указанных рисков также подтверждается "строгостью возможного наказания" для подозреваемого в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного срока, заявляла сторона обвинения.

Сам Курята и его адвокат назвали ходатайство необоснованным и попросили суд отказать в его удовлетворении.

Отмечается, что при вынесении решения следственный судья, в частности, учел наличие у полицейского четырех детей, в том числе двух несовершеннолетних, а также "положительные характеристики".

В итоге суд отказался продлевать Куряте домашний арест, заменив его личным обязательством.

Подозреваемого также обязали сдать загранпаспорт, носить электронный браслет, прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда, не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без соответствующего разрешения и уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства.

4 декабря 2016 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области во время спецоперации по задержанию группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.

В декабре 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура готовит передачу в суд новых дел по отдельным руководителям полиции, которые подозреваются в причастности к перестрелке в Княжичах.

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