Митингующие заблокировали дорогу к пункту пропуска Равва-Русская

В ГФС говорят, что митингующие не предъявили к таможне никаких претензий

Сегодня, 30 января, около 80 человек заблокировали дорогу к пункту пропуска "Рава-Русская". Об этом сообщает пресс-служба ГФС Львовской области.



Люди переходят дорогу по пешеходному переходу.



В ГФС отмечают, что претензий к таможне митингующие не предъявляют - нет ни устных, ни письменных обращений.



Захід.net со слов сотрудника полиции Игорь Зинкевича сообщает, что людям не нравится работа таможни, потому что приходится долго стоять на пропуском пункте.

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