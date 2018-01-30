Митингующие заблокировали дорогу к пункту пропуска Равва-Русская
30.01.2018 22:54
В ГФС говорят, что митингующие не предъявили к таможне никаких претензий
Фото: Ігор Зінкевич/Facebook
Сегодня, 30 января, около 80 человек заблокировали дорогу к пункту пропуска "Рава-Русская". Об этом сообщает пресс-служба ГФС Львовской области.
Люди переходят дорогу по пешеходному переходу.
В ГФС отмечают, что претензий к таможне митингующие не предъявляют - нет ни устных, ни письменных обращений.
Захід.net со слов сотрудника полиции Игорь Зинкевича сообщает, что людям не нравится работа таможни, потому что приходится долго стоять на пропуском пункте.
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