Сутки в Донбассе: погиб украинский военный, двое ранены
За прошлые сутки в Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщет пресс-центр штаба АТО.
В результате обстрелов получили ранения еще двое военнослужащих.
За сутки боевики три раза нарушали режим перемирия: били из 82-мм минометов и гранатометов по ВСУ в районе Песок, из 82-мм минометов - по военным около Лебединского и из крупнокалиберных пулеметов - около Водяного.
29 января прошло без нарушений режима прекращения огня, за исключением единственного обстрела со стороны российско-оккупационных войск, который был зафиксирован глубокой ночью.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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