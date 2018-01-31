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Сутки в Донбассе: погиб украинский военный, двое ранены

31.01.2018 06:25
Около Водяного в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный
Сутки в Донбассе: погиб украинский военный, двое ранены

За прошлые сутки в Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщет пресс-центр штаба АТО.

В результате обстрелов получили ранения еще двое военнослужащих.

За сутки боевики три раза нарушали режим перемирия: били из 82-мм минометов и гранатометов по ВСУ в районе Песок, из 82-мм минометов - по военным около Лебединского и из крупнокалиберных пулеметов - около Водяного.

29 января прошло без нарушений режима прекращения огня, за исключением единственного обстрела со стороны российско-оккупационных войск, который был зафиксирован глубокой ночью. 

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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