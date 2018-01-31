Сутки в Донбассе: погиб украинский военный, двое ранены

Около Водяного в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный

За прошлые сутки в Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщет пресс-центр штаба АТО.



В результате обстрелов получили ранения еще двое военнослужащих.



За сутки боевики три раза нарушали режим перемирия: били из 82-мм минометов и гранатометов по ВСУ в районе Песок, из 82-мм минометов - по военным около Лебединского и из крупнокалиберных пулеметов - около Водяного.

29 января прошло без нарушений режима прекращения огня, за исключением единственного обстрела со стороны российско-оккупационных войск, который был зафиксирован глубокой ночью.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.