В Луганске боевики запретили ОБСЕ посещать объекты: детали

По данным ОБСЕ, чтобы помешать наблюдателям войти на один из объектов города террористы вызвали себе на подмогу грузовики с вооруженными наемниками

Во временно оккупированном Луганске боевики запретили наблюдателям ОБСЕ заходить на территории нескольких объектов. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Возле объекта в Луганске член ЛНР сообщил наблюдателям, что без разрешения его "руководства" они не смогут войти на территорию объекта", - отметили в пресс-службе.

Аналогичная ситуация произошла и возле другого объекта в городе. Боевик сообщил наблюдателям, что без разрешения их главаря они не смогут войти на территорию данного объекта.

"Через пять минут на борту двух военных грузовиков прибыли примерно десять членов ЛНР, некоторые из которых имели при себе оружие. Один из них заявил, что СММ воспрещается заходить на территорию объекта, и добавил, что наблюдателям необходимо немедленно покинуть этот район", - подчеркнули в пресс-службе.

29 января пророссийские наемники запретили врачам и медсестрам предоставлять информацию о пострадавших в больницах временно оккупированного Луганска.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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