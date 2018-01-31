В Харьковской области грузовик насмерть сбил 61-летнюю женщину

Авария произошла на трассе Киев-Харьков-Довжанский

В Харьковской области грузовик в результате дорожно-транспортного происшествия насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП произошло на трассе Киев-Харьков-Довжанский возле села Каменная Яруга Чугуевского района.

"43-летний водитель автомобиля DAF сбил 61-летнюю женщину, местную жительницу", - отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством) Уголовного кодекса.

28 января в Киеве на улице Заболотного произошло масштабное ДТП.

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