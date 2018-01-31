"От безысходности": почему специалисты уезжают из зоны оккупации

Источники LIGA.net сообщили, что на ПАО Лугансктепловоз отмечается дефицит специалистов

Во временно оккупированном Донбассе не хватает специалистов на Макеевском машиностроительном заводе. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.



"Наблюдается массовый отток квалифицированных кадров с "национализированных" предприятий". В частности, большинство опытных специалистов ООО Макеевский машиностроительный завод отказались пролонгировать трудовые соглашения и выехали в РФ для дальнейшего трудоустройства по соответствующим приглашениям", - отмечается в сообщении.

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По информации источников LIGA.net, на ПАО Лугансктепловоз также отмечается дефицит специалистов. "Многие уехали из-за долгов по зарплате, которые так не погасили с начала войны, другие - от безысходности", - уточнил источник.

Он отметил, что в 2016 году сотрудники предприятия еще получали зарплату в гривнях. "Банкомат находился на территории админздания", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой источник в городе уточнил, что запрет для так называемых бюджетников на выезд на подконтрольную Украине территорию тоже повлиял на решение некоторых луганчан. "Те, кто не запуганы, а такие есть, но их мало, подумывают уехать хотя бы в Северодонецк или Лисичанск, искать работу", - отметил он.

15 января сообщалось, что пророссийские наемники во временно оккупированном Донбассе запретили так называемым бюджетникам выезжать за пределы ОРДЛО и пересекать линию разграничения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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