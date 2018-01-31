Штаб: Погибший в Донбассе военнослужащий - 1995 года рождения

Трагедия произошла сутки назад - около 13:30 - в Приазовье

Погибшему 30 января на войне в Донбассе военнослужащему Вооруженных Сил Украины было 23 года. Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам отражения российской агрессии на востоке страны Дмитрий Гуцуляк.

"Очень жаль, но среди наших защитников снова есть потери. Около 13:30 вчера в результате обстрела из стрелкового оружия в районе Водяного погиб один украинский военный 1995 года рождения", - сказал полковник.

Двое военнослужащих получили ранения при минометном обстреле. Их оперативно доставили в больницу. Военные медики оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное, отметил Гуцуляк.

Водяное на карте Приазовья:

Читайте также: Задержан россиянин из боевиков, что захватывали Славянск

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.