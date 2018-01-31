Полиция установила, кто расстрелял четверых жителей Славянска

Речь идет о расстреле в 2014 г четырех служителей местной церкви, тела которых были найдены в братской могиле вместе с 14 другими убитыми

Полиция установила личности трех злоумышленников, которые подозреваются в пытках и убийствах мирных жителей в оккупированном Славянске в 2014 году. Они объявлены в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Согласно сообщению, речь идет о расстреле четырех служителей местной церкви (предположительно, евангелистской), тела которых были найдены в братской могиле вместе с 14 другими убитыми местными жителями после освобождения города от боевиков.

Полицейским удалось почти по часам восстановить последние дни жизни замученных мужчин в оккупированном городе.

Выяснено, что 8 июня 2014 года около 11-12 утра в церковь, где собрались ее прихожане, ворвались вооруженные боевики и забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 рождения и двух их знакомых вместе с их автомобилями.

В полиции рассказали, что в машине одного из мужчин террористы нашли деньги в иностранной валюте и объявили похищенных "американскими шпионами". Автомобили забрали, а пленных поместили в бокс захваченной пожарной части.

"Установлено, что ребят пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела затем были тайком вывезены и закопаны в общей могиле. А в это время палачи взяли у родственников немалую сумму выкупа "за освобождение пленников", - сказано в сообщении.

По информации полиции, было установлено, что расстреливали заложников трое террористов - двое жителей Славянска и один из Макеевки. Сейчас они скрываются в оккупированном Донецке, где считаются "героями ДНР".

Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении по 5 статьям УК - 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (Истязание), 115 (Умышленное убийство), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч.4 ст. 187 (Разбой). Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

30 января в Донецкой области был задержан россиянин, который принимал участие в захвате Славянска гибридной армией РФ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.