Под Тернополем по подозрению в вымогательстве задержан адвокат

По данным ГПУ, адвокат требовал 71 тыс грн за непрепятствование в строительстве киоска

В Тернопольской области задержали адвоката, которого подозревают в вымогательстве взятки на сумму 71 тыс грн у предпринимателя. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"За эти деньги они обещали ему не препятствовать в строительстве в областном центре объекта малой архитектурной формы (киоска). В противном случае предпринимателю угрожали уничтожением личного имущества", - сказано в сообщении.

Прокуратура Тернопольской области вместе с сотрудниками Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины задержала адвоката - бывшего работника полиции, который вместе с двумя общественными активистами подозревается в вымогательстве денег.

Продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст.189 УК Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц).

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Ранее сегодня сообщалось, что после получения неправомерной выгоды в сумме эквивалентной 2200$ были задержаны следователь одного из районных отделов полиции Киевской области и адвокат.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.