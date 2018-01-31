В Донбассе из-за обстрела боевиков погиб боец ВСУ

С начала суток зафиксировано 2 обстрела опорных пунктов сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований

В Донбассе вследствие одного из обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Согласно сообщению, на Донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ в пригороде Авдеевки. На Приазовье террористы осуществляли провокации с применением стрелкового оружия вблизи Павлополя.

По данным штаба, на Луганском направлении нарушений режима тишины не было. "Это время украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, эффективно использовали для укрепления позиций", - сказано в сообщении.

С начала суток зафиксировано 2 обстрела опорных пунктов сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований.

"К сожалению, вследствие одного из вражеских обстрелов погиб украинский воин", - сообщили в штабе АТО.

Вчера вследствие обстрела со стороны боевиков украинский военнослужащий погиб возле Водяного Донецкой области.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.