В Кировоградской области педофил изнасиловал 10-летнюю девочку
02.02.2018 09:09
Инцидент произошел в Знаменском районе Кировоградской области
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Кировоградской области мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Об этом у себя в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Сегодня, 2 февраля, в Знаменском районе Кировоградской области в полицию обратилась местная жительница, 1986 года рождения, которая сообщила, что вечером в доме по месту жительства ее 33-й летний сожитель изнасиловал ее десятилетнюю дочь. Этот ребенок этого уже не забудет и пронесет свою боль сквозь всю свою жизнь", - отметил Аброськин.
14 января 2018 года в Запорожской области задержали местного жителя, который изнасиловал 5-летнего мальчика.
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